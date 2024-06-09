متورطون بالابتزاز.. عقوبات بحق موظفي مديرية تنفيذ النجف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم ١٤٨٥ في ٢٠/٥/٢٠٢٤ والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، صدر توجيه باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء".وبحسب البيان، أكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد إنه وجه بـ"اتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه".وأضاف المدير العام، أن "دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات".