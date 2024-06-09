تسجيل 13857 دعوى عنف أسري في العراق خلال 5 أشهر

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسجيل 13857 دعوى عنف أسري في العراق خلال خمسة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سجلنا خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 13857 دعوى عنف أسري مختلفة في العراق".



وأضاف العميد ميري، أن "الاعتداء البدني كان هو الأعلى من بين هذه الدعاوى".