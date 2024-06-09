محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه إحياءً للذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر وتخليداً للشهداء، وتعبيراً عن التضامن الوطني ورفض الإرهاب، وجّه المحافظ بأن يكون يوم الاربعاء 12‏/6‏/2024 عطلة رسمية في المحافظة، يستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والأمنية والصحية والتربية والتعليم.يُذكر أن العراق استيقظ على اجواء سادها الحزن والأسى في 12 حزيران 2014 بعد مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي، وراح ضحيتها أكثر من 2000 طالب في كلية القوة الجوية.