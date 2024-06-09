لمسات "يهودية- فلسطينية- جورجية".. بحث في نشأة "لفة الفلافل" العراقية

وقال السعداوي في تدوينة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه يُنسب الى اليهود العراقيين أنهم أول من أدخل صلصة "العنبة" أو كما تُلفظ عراقياً "عمْبة" في أربعينيات القرن الماضي، وهي خلطة من بذور الحلبة مع بعض البهارات"، مشيرا الى ان "العمبة العراقية اليوم تختلف عن الهندية، فهي اختراع عراقي".وأوضح أن "العمبة كانت وجبة كاملة توضع لوحدها في الصمّون [وهو نوع من الخبز الجورجي أو الأرمني نقله المهاجرون من هذه البلدان الى العراق، حتى جاء الفلسطينيون المهجّرون من حرب 48، وافتتح بعضهم مطعماً للفلافل في شارع الرشيد، وما بين العمبة اليهودية والفلافل الفلسطينية والصمّون الجورجي، ولدت لفّة الفلافل العراقية".وأشار الى انه "حتى الثمانينيات كانت هذه اللفة العراقية محدودة الانتشار حتى جاء العمّال المصريون ونشروها في طول البلاد وعرضها، وصار في كلّ حي وزقاق محل لبيع لفّات الفلافل، مع صلصة العمبة و "الصاص" وهي صلصة حلوة حامضة مع سلطة هي مزيج من الطماطم المفرومة مع الخيار".وبين ان الطماطم دخلت الى العراق في بدايات القرن العشرين مع الاحتلال البريطاني، وكانت أول زراعة لها في محافظة ديالى في 1917، أما الخيار فهو عراقي وكان يأكله السومريون والبابليون وحتى جلجامش بنفسه".وتابع: "ان هذا حال الافكار والهويات والمعتقدات، الابتكار هو من يعيد تذويب المنتجات القادمة من كل انحاء العالم بخلطة خاصة تعكس بصمتك وثقافتك، والابتكار هو جوهر الهوية المفتوحة على الاخر من دون خوف أو وجل، والمفتوحة على المستقبل دائماً".