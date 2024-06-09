الأعرجي يشارك بمؤتمر إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر

السومرية نيوز – محليات



شارك مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، في مؤتمر إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاعرجي شارك اليوم في مؤتمر إحياء الذكرى السنوية العاشرة لضحايا مجزرة سبايكر".



وأضاف المكتب، أن "المؤتمر أقامته منظمة ضحايا العراق في سبايكر وبدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث".