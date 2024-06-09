"حبر على ورق".. مطارُ الموصل حلمُ ضائعُ رغم تعهد حكومية بإعادة تأهيله

الا ان تلك الوعود بقيت حبرا على ورق دون نتائج يلمسها اهالي الموصل الذين تباينت ردود افعالهم بشأنه.



وبزيارةِ رئيسِ الوزراءِ السابق، تم وضعُ الحجرِ الاساسِ لإعادةِ اعمارِ المطار واستبشرت نينوى خيراً، الا ان التلكؤَ هو سيدُ الموقفِ حتى اللحظةِ، الامرُ الذي تسبب بردودِ فعلٍ متباينةٍ لاهالي الموصل.