في الديوانية.. عاصفة وغيوم تخيم على المدينة (صور)

شهدت الديوانية جنوبي العراق، عاصفة تصاحبها غيوم في سماء المدينة.

وقال مراسل السومرية، إن عاصفة ورياح عالية تصحبها غيوم تضرب الديوانية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 46 مئوية.

وأدناه صورة من المدينة بعدسة السومرية..