اندلاع حريق داخل ساحة لتسقيط السيارات جنوبي بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا يلتهم مساحة من الساحة المستخدمة لتسقيط السيارات ضمن منطقة عويريج جنوب العاصمة".وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق حاليا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.