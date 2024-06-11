أول تعليق لصحة النجف بعد حريقي المستشفى

أعلنت دائرة صحة النجف، عدم تسجيل إصابات في الحريقين اللذين اندلعا بمستشفى الزهراء (ع).

وقالت الدائرة في بيان، "تم إخلاء الخدج المنزلي ولا توجد اصابات تذكر والوضع مسيطر عليه"، معربة عن شكرها لـ"رجال الدفاع المدني".

وأضافت أن "الحادث الثاني في صالة العمليات"، مشيرة الى أن "التحقيقات الاولية متابعة من قبل الأجهزة الامنية الحريق ايضا تماس كهربائي حتى هذه اللحظة".

وشهد مستشفى الزهراء بمحافظة النجف، الثلاثاء، تسجيل حريقين خلال ظهر ومساء اليوم.