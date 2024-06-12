الموقف المروري في بغداد الان

السومرية نيوز-محليات





تنشر السومرية نيوز، قائمة بشوارع بغداد المزدحمة وحركة المرور في العاصمة عموما صباح اليوم الأربعاء 12 حزيران 2024.







سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



جسر وساحة الطابقين



شارع يافا ونفق الزيتون



شارع دمشق امام الزوراء



سريع وجسر القادسية



شارع الهندية وسدة العرصات



شارع سلمان فائق



من ساحة الفردوس الى كهرمانة



مجسر الربيعي ومجسر العلوية ومجسر الأمانة





شارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم



مرور بطيء في شارع الجمهورية وجسر باب المعظم



ساحة الخلاني ازدحام



سريع محمد القاسم مرور بطيء



الشارع القادم من محمد القاسم لغاية باب المعظم



شارع الربيع ازدحام



شارع أبو نؤاس ازدحام









وجاءت خارطة الازدحام كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقينشارع يافا ونفق الزيتونشارع دمشق امام الزوراءسريع وجسر القادسيةشارع الهندية وسدة العرصاتشارع سلمان فائقمن ساحة الفردوس الى كهرمانةمجسر الربيعي ومجسر العلوية ومجسر الأمانةشارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظممرور بطيء في شارع الجمهورية وجسر باب المعظمساحة الخلاني ازدحامسريع محمد القاسم مرور بطيءالشارع القادم من محمد القاسم لغاية باب المعظمشارع الربيع ازدحامشارع أبو نؤاس ازدحام