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عراقيون يستلقون على أرض مطار دمشق وفوضى عارمة بعد تأخر رحلة عودتهم 14 ساعة
محليات
السومرية نيوز-محليات
شهد مطار دمشق الدولي، حالة من الفوضى والمشادات الكلامية بين مسافرين عراقيين والكوادر السورية في المطار، بعد تأخر انطلاق رحلة العراقيين الى مطار النجف اكثر من 14 ساعة.
2024-06-12 | 02:39
2024-06-12T02:39:28+00:00
Alsumaria Tv
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عراقيون يستلقون على أرض مطار دمشق وفوضى عارمة بعد تأخر رحلة عودتهم 14 ساعة
2,340 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
شهد مطار دمشق الدولي، حالة من الفوضى والمشادات الكلامية بين مسافرين عراقيين والكوادر السورية في المطار، بعد تأخر انطلاق رحلة العراقيين الى مطار النجف اكثر من 14 ساعة.
وبحسب مقاطع فيديو متداولة، فأن المسافرين العراقيين علقوا في المطار من الساعة الثالثة والثانية ظهرًا وحتى الرابعة فجرًا اخر موعد تم تصوير فيه مقطع فيديو ولم تقلع الرحلة، فيما من غير المعروف ما اذا كانت الرحلة قد أقلعت فيما بعد ام لا.
وكان من المقرر ان تقلع الطائرة من مطار دمشق في الساعة السادسة عصر امس الثلاثاء، الا ان الوقت مر لساعات طويلة ولم تقلع الرحلة حتى لحظة تصوير المسافرين العراقيين لمقاطع فيديو تظهر مشادات كلامية مع موظفي المطار بين الساعة الثالثة والرابعة فجرًا، فيما تظهر المشاهد كبار السن والنساء يستلقون على أرضية المطار بعد انتظارهم اكثر من 14 ساعة دون جدوى.
ويقول المسافرون ان الرحلة على متن طائرة شركة "أجنحة الشام" السورية، حيث ان الرحلة مجدولة من مطار دمشق الى مطار النجف في الساعة السادسة مساء امس، لاعادة العراقيين الزائرين للسيدة زينب "ع".
واظهر مقطع الفيديو عراقي يخاطب موظفي المطار السوريين، بتذكيرهم بأن "العراقيين اعطوكم دمائهم لحماية سوريا، وانتم غير متفضلين على العراق بشيء، ويجب اختيار الفاظكم بدقة عند الحديث مع العراقي"، في إشارة الى المعارك التي شاركت فيها بعض الفصائل العراقية في سوريا ضد التنظيمات المتشددة والمعارضة للنظام السوري.
وتتبعت السومرية نيوز، الرحلة المجدولة وفقا لتطبيق تتبع الطيران العالمي، ويظهر التطبيق ان الرحلة مؤشر عليها "غير معروف"، أي لايوجد إشارة الى انطلاقها او وصولها او الغائها حتى.
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