طقس العراق.. ارتفاع متواصل بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً حار، ولا تغير في درجات الحرارة".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحوا حار، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".