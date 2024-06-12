السجن 15 سنة لمدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان

السومرية نيوز – محليات



أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان اقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية في محافظة ميسان.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان مع متهمين اخرين نفذ جريمة الدكة العشائرية عن طريق تفجير عبوة صوتية على ثلاثة منازل".



وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات".