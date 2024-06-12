"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)

وفي مقطع فيديو حصري لقناة السومرية، تحدث شقيق الضحية عن تفاصيل الجريمة بقوله إن خلافا عائليا حدث بين والده وشقيقه بعد ان اختلفا على مبلغ مادي، وعلى ما يبدو فإن خلافهما استدعى ابن عم المجني عليه الذي يسكن قرب دارهم وهو يحمل أداة حفر الأرض "المسحاة" وقام بضرب المجني عليه حتى شطر وجهه الى نصفين وفارق الحياة على أثرها.ويضيف شقيق الضحية، أن المجني عليه كان منتسبا ضمن القوات الأمنية وهو أب لثلاثة أطفال، فيما أكد ان الجاني حاليا يقبع خلف القضبان بعد ان تمكنت القوات الأمنية من اعتقاله.بقية القصة بكامل تفاصيلها على لسان شقيقي المجني عليه في الفيديو أدناه: