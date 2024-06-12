جسر الجادرية ببغداد يشهد محاولة انتحار لفتاة (فيديو)

وقال شاهد عيان للسومرية نيوز، ان صباح اليوم أقدمت فتاة على رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بالعاصمة بغداد بقصد الانتحار، لكن الشرطة النهرية كانت متواجدة هناك وقامت بإنقاذها بسرعة.كما حصلت السومرية نيوز، على مقطع مصور يظهر عملية انقاذ الفتاة التي رمت نفسها من جسر الجادرية ببغداد.وتعزو السلطات الصحية والأمنية على حد سواء ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.