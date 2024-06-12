3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية

السفارة ذكرت في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، أنها "تعلق خدماتها القنصلية مؤقتاً خلال عطلة عيد الاضحى اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 12 /6/ 2024 على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 23/ 6/ 2024".وأضافت، انه "للحالات الطارئة ستستمر السفارة بتقديم خدماتها عبر الاتصال على الرقم المخصص للطوارئ: ٠٠٩٦٦٥٤٥٦٤٧٣٨٢".وأوضحت ان "القنصلية العامة في جدة الجهة المعنية مستمرة بمتابعة كافة الأمور الطارئة كجهة اختصاص معنية بملف الحج والعمرة والخدمات القنصلية للمساحة الجغرافية لجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، مشيرة الى ان "ملف متابعة الحج والحجاج والخدمات القنصلية للحجيج يقع ضمن ساحة عمل واختصاص القنصلية العامة في جدة ومهامها الاساس ملف الحج والعمرة".