انتحار طالبة شنقاً بواسطة "شال" ببغداد

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتحار طالبة داخل منزلها شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، انتحرت بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) ضمن منطقة النهروان شرق العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "أسباب الانتحار لم تكشف بعد".



وتعزو السلطات الصحية والأمنية على حد سواء ارتفاع ظاهرة الانتحار، إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق.