الخدمة الاتحادي يمدد فترة الاعتراضات للذين رفضت استماراتهم الخاصة بالتوظيف

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، انه "صوناً لحقوق أبنائنا المتقدمين على استمارة التوظيف للمشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، الذين تم رفض استماراتهم بسبب خطأ في بياناتهم (اسم، اسم الام)، ولتفادي فوات فرصة التعيين عليهم. ارسل مجلس الخدمة العامة الاتحادي كتاب رسمي إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لحالات الذوات الذين ظهر لهم عبر النافذة الخاصة بحساباتهم حقل (مرفوض بياناتك لا تتضمن اسم الام. راجع ديوان الرقابة المالية لتزويد المجلس بتأييد عدم شمولك بالتقاطع الوظيفي، على ان يتضمن التأييد اسم الأم)".وأضاف انه "وردت الاجابة بكتابهم المرقم (15733/15/2) وعلى المتقدمين المشمولين بالموضوع محل البحث إرفاق الكتاب المذكور إلكترونيا عبر النافذة الخاصة بحساب كل منهم".واتم البيان، انه "لإتاحة الفرصة للجميع لاتخاذ الإجراء المطلوب، قرر المجلس تمديد فترة تقديم الاعتراضات لغاية نهاية الدوام ليوم الخميس 13 حزيران 2024. وبخلافه يفقد المتقدم حقه في التعيين".