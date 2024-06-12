الشيخ سامي المسعودي: ندعو الحجاج إلى الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية

السومرية نيوز – محليات

دعا رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، الأربعاء، الحجاج إلى الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية.

وقال المسعودي في مقطع فيديو ورد لـ السومرية نيوز، ان "حجاج العراق يستعدون يوم غد الى يوم التروية، حيث تم تهيئة الباصات وباقة الإعاشة في وادي منى وتكون مهيئة لكل من يرغب"، مبينا "اننا عملنا قبل أيام في تهيئة الخيام من حيث الفرش وأجهزة التبريد والتكييف في وادي عرفة".

وذكر ان "جميع الأمور التنظيمية والتي يحتاجها ضيوف الرحمن تم تلبيتها"، مقدما الشكر "لوزير الحج السعودي توفيق الربيعة الذي يتابع بشكل دقيق حجاج العراق وتوفير جميع متطلباتهم".

ندعو الحجاج العراقيين الى "الالتزام بالتعليمات والأنظمة ونظام البلد المضيف، وعدم الدخول عن غير مناسك الحج"، لافتا الى ان "الشعارات والنشر الالكتروني غير محبب في هذا البلد وبالتالي يؤدي الى سجنه او غرامة او ترحيله او حرمانه من الحج".