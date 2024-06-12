بالفيديو.. الخطوط الجوية رداً على حملات التسقيط: حققنا أعلى نسبة مبيعات

وقال عبد المنعم في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "هناك محاولات لتسقيط سمعة الخطوط الجوية العراقية وسمعة الطيار العراقي الراقية جدا والذين هم من خيرة طيارين العالم"، مشيرا الى انه "حققنا اعلى نسبة مبيعات للخطوط الجوية منذ انشاءها".وأضاف، انه "تعاقدنا مع شركة لرفد الخطوط الجوية العراقية بكادر تضييف جاهز مباشرة لممارسة عمله على متن الطائرة"، موضحاً انه "تم ارسال 20 محركاً خارج القطر الان مع شركات (ألمانية وفرنسية وأمريكية)، وتم إعادة خلال هذه الفترة 9 طائرات للعمل فضلاً عن تعظيم الإيرادات واستيفاء جزء من الديون".وتابع، انه "نحاول تسخير المصاريف بما يخدم الخطوط الجوية وتم وضع نسبة معينة لصيانة الطائرات بالإضافة الى الـ 50 مليار المقدمة كدعم من قبل رئيس الوزراء الى الشركة".ولفت الى ان "مبيعات الخطوط إذا تم مقارنة الـ 5 أشهر الأولى لـ 2024 مع شبيهتها من العام الماضي سنشاهد فرق وزيادة قد تصل الى 89%".