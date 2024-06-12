التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الامتحانات النهائية للصف الثالث متوسط مازالت مستمرة".وأضاف "من المؤمل ان تنتهي هذه العملية لفترة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك"، مشيرا الى انه "سيتم تحديد موعد اعلان النتائج".واكد ان "العمل جار لفحص وتدقيق الدفاتر بشكل مستمر حتى الان".