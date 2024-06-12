بعد تردي واقع الكهرباء.. انهاء تكليف مهام مدراء في شركات توزيع الطاقة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: مجموعة السبع ستفرض عقوبات جديدة على روسيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-491103-638538057645276984.jpg
بعد تردي واقع الكهرباء.. انهاء تكليف مهام مدراء في شركات توزيع الطاقة
محليات
2024-06-12 | 12:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,307 مشاهدة
اتخذ وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قرارين باعفاء مديرين في شركة توزيع كهرباء بغداد / مدينة الصدر، وشركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط/ فرع النجف.
كما في الوثيقة ادناه:
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
وزارة
الكهرباء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قفزة بأسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
33.26%
03:20 | 2024-06-11
قفزة بأسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:20 | 2024-06-11
"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
محليات
24.49%
05:33 | 2024-06-12
"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
05:33 | 2024-06-12
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
محليات
22.34%
07:51 | 2024-06-12
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
07:51 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
محليات
19.91%
12:03 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
12:03 | 2024-06-12
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل استهداف الوكالات الأميركية سيمنع الشركات الأجنبية من الدخول للسوق العراقية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.