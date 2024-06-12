بعد تردي واقع الكهرباء.. انهاء تكليف مهام مدراء في شركات توزيع الطاقة

اتخذ وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قرارين باعفاء مديرين في شركة توزيع كهرباء بغداد / مدينة الصدر، وشركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط/ فرع النجف.

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