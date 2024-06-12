بعد المعامل والعبيدي.. الكاظمية تخرج بتظاهرة لتشيع "الماء والكهرباء" (فيديو)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان أهالي منطقة الكاظمية خرجوا بتظاهرة احتجاجا على سوء الخدمات، مبينا انه تم تشييع "الماء والكهرباء" في اشارى الى انقطاعهما ضمن منطقة الكاظمية (المحيط) بالعاصمة بغداد.وأضاف، ان التظاهرة نظمت قرب دائرة كهرباء الكاظمية.ادناه الفيديو: