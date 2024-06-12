اندلاع حريق في مطعم شمال بغداد

السومرية نيوز – محليات

افاد مصدر أمني، باندلاع حريق في مطعم شمال بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل مطعم الف ليلة وليلة في منطقة الاعظمية ببغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".