توضيح حول تعيينات العقود في بغداد

السومرية نيوز- محليات

أصدرت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحا حول تعيينات العقود بالموازنة الاتحادية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحسب توجيهات محافظ بغداد عبدة المطلب العلوي، وبعد ترأسه اجتماعاً لمرات عدة مع الأقسام المعنية، تعلن محافظة بغداد عن إطلاقها الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الإتحادية رقم 13 لسنة 2023 للسنوات (2023، 2024، 2025)، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".

وأضافت ان "الاستمارة الإلكترونية تم تصميمها بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرة الى ان "نتائج المتقدمين والفائزين بالتعيين (العقود) ستكون بشكل إلكتروني وآلي عن طريق برامج إلكترونية أعدت لهذا الغرض، ودون اي تدخل بشري".

ودعت المحافظة "المتقدمين إلى قراءة الضوابط وشروط التقديم والاختصاصات المطلوبة بدقة، وتهيئة مستمسكاتهم الثبوتية".