حريق يلتهم أحد المطاعم في بغداد.. والدفاع المدني تتدخل

سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل احدى مطاعم مجمع ألف ليلة وليلة في منطقة الاعظمية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع للمدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل أحد مطاعم مجمع ألف ليلة وليلة المطل على نهر دجلة في الاعظمية".



وأشار الى انه "لا أي توجد إصابات".

