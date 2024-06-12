بضمنها أطفال.. إصابة عائلة كاملة بحادث سير في ديالى (صور)

افاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بإصابة عائلة كاملة بضمنها أطفال أثر حادث سير في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "نتيجة حادث سير اصابة عائلة بضمنها أطفال اثر انقلاب سيارة على طريق بغداد ديالى قرب قرية الكصيرين التابعة آلى ناحية جديدة الشط في قضاء الخالص بديالى". الصور ادناه: