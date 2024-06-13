زحاما أخف.. قائمة بالشوارع المزدحمة الان في بغداد

السومرية نيوز – محليات



شهدت شوارع العاصمة، صباح اليوم الخميس، زحاما أقل مقارنة بالأيام السابقة من الأسبوع، فيما شهدت شوارع أخرى ازدحامات مرورية وبطء سير المركبات.



اليكم قائمة أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة:



=جسر الطابقين مزدحم



- ازدحام منطقة القادسية باتجاه مدخل الخضراء



- سريع الدورة مزدحم



- سريع محمد القاسم مزدحم



- مجسر شارع الربيعي مزدحم



-شارع بور سعيد باتجاه مجسر قرطبة مزدحم



- ازدحام من النادي التركماني باتجاه منطقة الشيخ عمر



- نفق العلاوي مزدحم



- جسر الجمهورية مزدحم



- شارع قطر الندى باتجاه جسر الجادرية مزدحم



- مفرق الدورة مزدحم

اليكم قائمة أكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة:=جسر الطابقين مزدحم- ازدحام منطقة القادسية باتجاه مدخل الخضراء- سريع الدورة مزدحم- سريع محمد القاسم مزدحم- مجسر شارع الربيعي مزدحم-شارع بور سعيد باتجاه مجسر قرطبة مزدحم- ازدحام من النادي التركماني باتجاه منطقة الشيخ عمر- نفق العلاوي مزدحم- جسر الجمهورية مزدحم- شارع قطر الندى باتجاه جسر الجادرية مزدحم- مفرق الدورة مزدحم