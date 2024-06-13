إدانة مسؤول شعبة الدفعيات في الهيئة المالية لشركة نفط ميسان.. ماذا فعل؟

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمين بحقه، الاول بالسجن لمدة عشر سنوات استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الاول من قانون العقوبات".وتابع أن "الحكم الثاني كان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة 310 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس وخروقات ومخالفات ماليـة عن طريق تكرار صرف مستندات".