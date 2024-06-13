السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في بابل

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة اخرى لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ٢٧ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷".