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السومرية تستعرض النتائج الأولية للتعداد التجريبي في العراق
محليات
2024-06-13 | 04:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,875 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلن رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، اليوم الخميس، عن نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان.
وقال كاظم خلال مؤتمر صحفي عقده في مُقر الجهاز وحضره مراسل السومرية، إن التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين على العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة أختيرت في (41) محلة في الحضر و(45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً".
واضاف إنّ العمل بدأ يوم 31-5-2024، بحزم المحلات والقرى ومن ثم ترقيم المباني، ومُطابقتها مع الخرائط الإحصائية المرسومة من الصور الفضائية باستعمال نظّم المعلومات الجغرافية وأجهزة التابلت، بعدها جرى استيفاء استمارة الحصر والترقيم الالكترونية، اعتمادا على التطبيق الالكتروني وتُرسل البيانات في اللحظة التي يتم فيها جمع البيانات في الميدان وتخزينها في مركز البيانات، ثم عملية تسجيل افراد الأسرة والتي جرت بإنسيابية عالية من دون أي مشكلة او معوقات.
واشار إلى إن مُخرجات التعداد التجريبي تضمنت ترقيم حوالي (71) آلف مبنى، وإضافة حوالي (22) آلف مبنى، وحذف حوالي (8) آلاف مبنى، فيمّا بلغ عدد الأسر التي جُمعت منها البيانات (45) آلف و (277) اسرة، شكلت نسبة الذكور في رئاسة الاسرة (91%)، والإناث (9%) وبلغ عدد افراد الاسر الاجمالي (273) الف فرد، منهم (136) آلف و (599) فردا من الذكور، يشكلون (50.1%)، وعدد الأناث أكثر من (136) الف يشكلن (49.9%).
وبين إنه بلغ متوسط حجم الاسرة بلغ (6) افراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية اعلى حجم للأسرة بمقدار (7) افراد، فيّما كانت محافظة السليمانية الاقل بين المحافظات بمتوسط بلغ (4) افراد.
وتابع إن نتائج التعداد للمباني السكنية المملوكة للأسرة بلغت نسبتها (71%)، ونسبة المباني المؤجرة (17%). فيما بلغ العدد الكلي للمباني أكثر من (61) آلف مبنى والتي كانت فيها مادة البناء من البلوك (45%) والطابوق (43%)، مشيرا إلى إن عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها (11) آلف و (585) منشأة، منها (614) منشأة حكومية، وأكثر من (7) آلاف منشأة خاصة وطنية، و(158) منشأة أجنبية مُقسمة بين عدد الذكور بنسبة (62%) والاناث (38%).
وصباح اليوم الخميس، تم افتتاح غرفة الإحصاء رسمياً في وزارة التخطيط من قبل ضياء عواد رئيس هيئة الإحصاء، الذي قال في حديث للسومرية نيوز، ان التعداد الالكتروني لا بد ان يكون مهيأ بكافة الأجهزة ذات التقنيات العالية.
وذكر ان هذه الغرفة هي عبارة عن أجهزة وحاسبات وشاشات تفاعلية يمكن من خلالها متابعة العمل الميداني والاجابة على كافة الاستفسارات التي يتم طرحها، مضيفاً ان كافة النتائج والتقارير والبيانات سترسل الى هذه الغرفة ويتم متابعتها.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث للسومرية نيوز، ان اليوم الخميس 13 حزيران/ يونيو 2024، هو اليوم الأخير للتعداد التجريبي والذي شمل 18 محافظة عراقية، مشيرا الى ان التعداد شمل 86 منطقة بينها 41 في الحضر و45 في الريف".
وتابع ان الاسر التي تم جمع بياناتها بلغت 45 ألف اسرة، موضحا ان التعداد التجريبي فرصة لفحص جميع الفعاليات الخاصة بالتعداد العام والمشاكل الموجودة ومعالجتها استعدادا للتعداد العام المقرر أجراه في 20 تشرين الثاني 2024.
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