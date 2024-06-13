العمل تعلن صرف عيدية لمتقاعدي العمال المضمونين

وبينت المدير العام للدائرة خلود حيران في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق عيدية عيد الأضحى المبارك للعمال المتقاعدين المضمونين لديها".ودعت حيران، المتقاعدين كافة الى "مراجعة المنافذ لتسلّم مبالغ العيدية".