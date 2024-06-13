"مشكلة دائمية".. النصراوي تتحدث للسومرية عن الطاقة الكهربائية في كربلاء

تقول رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء إسراء النصراوي في حديث للسومرية نيوز، إن "مشكلة الكهرباء دائمية خلال الشهر السادس والسابع والثامن"، مشيرة الى انه "في كربلاء هناك 3 محطات إنتاجية للطاقة الكهربائية، لكن لا تضيف الى ساكني المحافظة بشيء بشكل مباشر وكل انتاج الطاقة يذهب الى الحكومة الاتحادية ومن بعدها الهيئة العليا التنسيقية توزع بين المحافظات".وطمئنت النصراوي سكان محافظة كربلاء "ان هناك تحسن كبير بالطاقة الكهربائية خلال الأيام المقبلة"، مبينة انه "خلال الاسبوعيين الماضيين تم انشاء وفتح نحو 17 محطة تحويلية من اجل فك الاختناق والزخم على المحطات المتوفرة داخل المناطق المزدحمة".وتشير الى ان "محافظة كربلاء تحتاج الى أكثر من 2000 ميكا واط، لكن المتوفر حاليا للمحافظة 1100-1200 وخلال الأيام المقبلة سنعالج هذا الفرق".وناشد أحد مواطني محافظة كربلاء السومرية بالقول، "أزمة الكهرباء في كربلاء مستعصية وجميع الوعود في توفير الكهرباء للمحافظة كاذبة والمسؤولين يصرحون بتوفير الكهرباء بـ22 ساعة لكن ما يتم توفيره هو 7 ساعات فقط".