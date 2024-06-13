في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي.. هيئة الإعلام توجه طلباً للمؤسسات الإعلامية

دعت هيئة الاعلام والاتصالات، المؤسسات الإعلامية في العراق إلى تسليط الضوء على ذكرى فتوى الجهاد الكفائي وإبراز دورها في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين العراقيين.

جاء ذلك بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، وكما ادناه: