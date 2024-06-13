خسائر مادية.. اندلاع حريق وسط كربلاء

افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باندلاع حادث حريق وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حادث حريق اندلع داخل محل لبيع الزيوت في حي الميلاد وسط المدينة".



وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق"، مبيناً أن "هناك خسائر مادية فقط".