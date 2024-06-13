حريق داخل محال تجارية جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل ثلاثة محال تجارية في الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تماسا كهربائيا التهم ثلاثة محال تجارية تضم أجهزة منزلية ومواد غذائية ضمن منطقة الزعفرانية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني باشرت بإطفاء الحريق"، مشيراً الى "عدم تسجيل إصابات تذكر".