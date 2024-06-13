نتيجة خلاف عائلي.. اعتقال متهم أقدم على قتل "والده" طعناً شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ود لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات أمنية عن وقوع حادث قتل في منطقة (الشعب) شرق العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق أمني من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء، وتم على الفور الوصول إلى محل الحادث الذي تم فيه قتل أحد المواطنين إثر طعنات بآلة حادة من قبل "ابن" المجنى عليه أثر خلافات عائلية".وأضافت، انه "وبعد تطويق المنطقة وتوسيع دائرة البحث والتفتيش ومتابعة كاميرات المراقبة تم تشخيص الجاني بعد محاولته الهروب"، مشيرة الى انه "تم القاء القبض عليه بوقت قياسي، وتسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة ".