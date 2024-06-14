الصيف يكشر عن انيابه.. موجة شديدة السخونة مع حلول العيد ونصائح لتجنب الحرائق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
05:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في النجف.. قتيل و12 مصاباً بسبب "نهوة عشائرية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-491191-638539406341923830.jpeg
الصيف يكشر عن انيابه.. موجة شديدة السخونة مع حلول العيد ونصائح لتجنب الحرائق
محليات
2024-06-14 | 01:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
بعد 3 أيام من انكسار الحرارة التي عاشتها اغلب المحافظات العراقية، تستعد مناطق واسعة من البلاد الى "سخونة أكثر شراسة" خلال الأيام القادمة ولاسيما خلال أيام العيد.
ومن المتوقع انه ابتداء من اليوم الجمعة ان ترتفع الحرارة مجدداً ويزداد الارتفاع من يوم الإثنين بالتزامنع مع بداية عيد الأضحى لتقترب من الـ50 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والغربية، وقد تتجاوز الــ50 درجة أحيانآ في الجنوب".
وسيشهد العراق، موجة حارة طويلة متوقعة على البلاد قد تستمر 10 أيام تترواح فيها درجات الحرارة ما بين 48 و 51 درجة ، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية نهار اليوم مما قد يسبب تصاعد الغبار خصوصاً في الأنبار والنجف والمثنى وربما جنوب الموصل قد تشمل مناطق أخرى.
ومن الممتوقع عودة الرياح الجنوبية الشرقية في الجنوب من السبت والأحد مع أجواء حارة مرهقة متوقعة في البصرة وميسان، وتعود الرياح الشمالية الغربية من الأثنين، بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق ، مع وجود فرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة خلال اليوم الجمعة والأيام القادمة تتركز في مدن الشمال خصوصاً السليمانية وأربيل ودهوك
وأطلق المختصون جملة نصائح لتجنب الحرائق مع قرب حلول الموجة الساخنة الجديدة، حيث مع كثرة الحرائق في المركبات والمنازل التي بدأ يشهدها العراق مؤخرا، ينصح المختصون بـ"عدم ترك أي شيء قابل للانفجار في السيارة مثل العطور وبطاريات الشحن والهواتف".
اما في المنازل فينصح بإغلاق الأجهزة التي ليس لها استعمال، وغالباً سبب الحرائق تماس كهربائي نتيجة كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لذلك يجب التأكد من التوصيلات الكهربائية باستمرار".
وينبه المختصون أصحاب السيارات التي تعمل على غاز إلى تجنب السائق استعمال الغاز أثناء ارتفاع الحرارة الشديدة ويترك خزانه فارغا طيلة الصيف ويستعمل البنزين بدلا منه، اما اذا كان السائق مجبرا على استعمال الغاز فعليه أن يتجنب ملئ خزانه 100% ويملأ من 50 % إلى 80 % فقط ، لان الغاز يتمدد بالحرارة مماقد يؤدي الى انفلات الصمام وانفجار الخزان.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
محليات
32.95%
07:51 | 2024-06-12
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
07:51 | 2024-06-12
المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق
رياضة
23.67%
04:58 | 2024-06-12
المهاجمون في قفص الاتهام.. السومرية تستعرض مؤشر سلبي يلاحق منتخب العراق
04:58 | 2024-06-12
فنانة مصرية تعلن وشقيقه يوضح.. هل فقد الزعيم "عادل إمام" القدرة على الكلام؟
فن وثقافة
23.38%
06:26 | 2024-06-13
فنانة مصرية تعلن وشقيقه يوضح.. هل فقد الزعيم "عادل إمام" القدرة على الكلام؟
06:26 | 2024-06-13
بطولة العراقية هدى حسين.. قرار كويتي جديد بقضية مسرحية "في زين الزمان"
فن وثقافة
20%
06:52 | 2024-06-12
بطولة العراقية هدى حسين.. قرار كويتي جديد بقضية مسرحية "في زين الزمان"
06:52 | 2024-06-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-13
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2024 | 2024
14:00 | 2024-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-13
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل استهداف الوكالات الأميركية سيمنع الشركات الأجنبية من الدخول للسوق العراقية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.