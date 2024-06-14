الصيف يكشر عن انيابه.. موجة شديدة السخونة مع حلول العيد ونصائح لتجنب الحرائق

ومن المتوقع انه ابتداء من اليوم الجمعة ان ترتفع الحرارة مجدداً ويزداد الارتفاع من يوم الإثنين بالتزامنع مع بداية عيد الأضحى لتقترب من الـ50 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والغربية، وقد تتجاوز الــ50 درجة أحيانآ في الجنوب".وسيشهد العراق، موجة حارة طويلة متوقعة على البلاد قد تستمر 10 أيام تترواح فيها درجات الحرارة ما بين 48 و 51 درجة ، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية نهار اليوم مما قد يسبب تصاعد الغبار خصوصاً في الأنبار والنجف والمثنى وربما جنوب الموصل قد تشمل مناطق أخرى.ومن الممتوقع عودة الرياح الجنوبية الشرقية في الجنوب من السبت والأحد مع أجواء حارة مرهقة متوقعة في البصرة وميسان، وتعود الرياح الشمالية الغربية من الأثنين، بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق ، مع وجود فرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة خلال اليوم الجمعة والأيام القادمة تتركز في مدن الشمال خصوصاً السليمانية وأربيل ودهوكوأطلق المختصون جملة نصائح لتجنب الحرائق مع قرب حلول الموجة الساخنة الجديدة، حيث مع كثرة الحرائق في المركبات والمنازل التي بدأ يشهدها العراق مؤخرا، ينصح المختصون بـ"عدم ترك أي شيء قابل للانفجار في السيارة مثل العطور وبطاريات الشحن والهواتف".اما في المنازل فينصح بإغلاق الأجهزة التي ليس لها استعمال، وغالباً سبب الحرائق تماس كهربائي نتيجة كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لذلك يجب التأكد من التوصيلات الكهربائية باستمرار".وينبه المختصون أصحاب السيارات التي تعمل على غاز إلى تجنب السائق استعمال الغاز أثناء ارتفاع الحرارة الشديدة ويترك خزانه فارغا طيلة الصيف ويستعمل البنزين بدلا منه، اما اذا كان السائق مجبرا على استعمال الغاز فعليه أن يتجنب ملئ خزانه 100% ويملأ من 50 % إلى 80 % فقط ، لان الغاز يتمدد بالحرارة مماقد يؤدي الى انفلات الصمام وانفجار الخزان.