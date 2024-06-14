ذي قار تقترب من الـ50 مئوية.. الأنواء الجوية تنشر درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت.

وبحسب الجدول ادناه والصادر من الهيئة فأن محافظة ذي قار ستسجل يوم غد درجة حرارة عظمى تصل الى 48 مئوية.

كما ستسجل 7 محافظات درجات حرارة درجة حرارة تصل الى 47 مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة في بغداد غداً 46 درجة مئوية.