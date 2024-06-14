حالات "غريبة" في كربلاء.. موظفون يتركون منزلهم ويسكنون "التجاوز" من أجل المال

وقال الخطابي للسومرية، ان "هناك منازل تجاوز تعرقل المشاريع الموجودة في المحافظة، وسيتم رفعها بطريقة مهنية ومدروسة"، مشيرا الى انه "يوجد جرد للعوائل الفقيرة التي تسكن في التجاوز والاحياء العشوائية وقمنا بمساعدتهم وتسكينهم في منازل كريمة".كما لفت الى ان "هناك منازل تجاوز يسكنها موظفين يمتلكون دخل مادي جيد، أو قاموا بتأجير منازلهم الرئيسية والذهاب الى هذه المنازل العشوائية من أجل كسب أموال إضافية ما إثر على العوائل الفقيرة"، مؤكدا ان "هذه الأمور سنقوم بمعالجتها".وبين انه "هناك خطة استراتيجية مع الحكومة المحلية والاتحادية لتنظيم المدينة بطريقة صحيحة ومعالجة الاحياء العشوائية"، مبينا انه "لا يوجد هدم للمنازل المتجاوزة التي يسكنها الفقراء ما دام لم تعرقل المشاريع في المحافظة". ذكر انه "من واجبنا توفير السكن الكريم لسكان المحافظة من أجل مساعدة ساكني الاحياء العشوائية".