تلافيا لحصول كوارث.. الدفاع المدني تصدر 14 توجيها خاصا بأيام عيد الأضحى

السومرية نيوز – محليات

أصدرت مديرية الدفاع المدني، توجيهات لتأمين ايام عيد الأضحى المبارك، تلافيا لحصول كوارث.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "متطلبات الوقاية والسلامة للمناطق الترفيهية ومدن الألعاب وخاصة خلال أيام عيد الأضحى هي:

1- ضرورة الادامة والصيانة الدورية لكافة المعدات والالعاب الخاصة بمدن الالعاب.

2- ضرورة وجود مختصين فنين للالعاب ذات البرمجة الالكترونية للتدخل الفوري اثناء حدوث اي خلل الكتروني.

3- ضرورة فحص الالعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد من عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك او وجود اي تحدبات او نتوأت تسبب الاذى لمستخدميها.

4- فحص السلاسل الحديدية او الاربطة النسيجية التي تكون جزء اساسي لبعض الالعاب والتأكد من سلامتها.

5- فحص كل جزء من اجزاء الالعاب على حدة سواء منها الحركية او اللولبية او العجلات او السلاسل والتوصيلات الكهربائية.

6- التأكد من صيانة الزوارق المائية او اليخوت وادامتها وعدم تحميلها اكثر من الحد المقرر لها ولاي سبب كان مع ضرورة توفير غطاسين وزوارق طوارئ عند حصول اي طارئ.

7- متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وارشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة اكثر من المسافة المحددة لهم.

8- التأكد من وصول نداءات الاذاعة الداخلية للمدن الترفيهية لكافة اجزائها بغية استخدامها عند الحالات الطارئة.

9- ضرورة قيام مفارز وزارة الصحة بفحص الطعام الذي يقدم من الاكشاك لتلك المدن والتأكد من شروطه الصحية.

10- صيانة كافة التوصيلات الكهربائية وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة.

11- ضرورة تدريب العاملين في مدن الالعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق واجراءات الاسعافات الاولية عند حصول اي حادث ولحين وصول الاجهزة المختصة.

12- وضع علامات دلالة تعريفية ارشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الالعاب وكذلك كيفية الخروج عند حصول اي حادث.

13- التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني ، الاسعاف الفوري ، وشرطة النجدة) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الاماكن وبالتالي تأدية واجباتها بشكل سريع عند حصول اي حادث.

14- ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ.