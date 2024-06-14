الانتخابات المبكرة تقسم الإطار ومراسم الحج تنطلق.. التفاصيل في نشرة الظهيرة على السومرية

= انقسام المواقف داخل الاطار التنسيقي بشأن الانتخابات المبكرة.. وسياسيون يرجحون تقاربا جديدا بين الصدر والمالكي= مفاوضات اللجان الثنائية بين بغداد وواشنطن تمر بحالة سكون.. ومخاوف من تسويف عملية اجلاء القوات الاجنبية من البلاد= مع قرب عيد الاضحى.. الدفاع المدني تضع خطة وقائية للمواطنين والاماكن الترفيهية، ومحافظة كربلاء تستعد خدميا وامنيا= انطلاق مراسم الحج في مكة المكرمة.. والصحة السعودية تعلن اتخاذ تدابير لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة