التربية توضح بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " تؤكد الوزارة تأمين وحفظ الاسئلة الامتحانية بعد انتشار شائعات تسريبها عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، داعيا الطلبة الى "توخي الحذر وعدم الانجرار خلف منشورات وهمية وكاذبة تسبب الارباك بشكل قصدي، كما نحيطكم علما بأن الوزارة عززت اجراءاتها لحماية الاسئلة إضافة إلى وجود خطط دقيقة وبديلة في حال حدوث اي طارئ".وأبان المكتب بحسب البيان "أسفه على تبني بعض القنوات الفضائية أخبار تسريب اسئلة الامتحانات العامة والترويج لها بعيداً عن المهنية"، كاشفا ألاعيب بعض الصفحات الوهمية التي تقوم بتعديل نسخ الاسئلة الاصلية ونشرها بعد انتهاء الوقت الاصلي للامتحان، مشيرا الى ان وزارة التربية بملاكاتها واقسامها الفنية المختصة تتابع على مدار الساعة تلك القنوات بدقة عبر فريق رصد مختص بالتعاون مع الاجهزة الامنية تحت إشراف ودعم حكومي عالي المستوى".فيما اختُتِم البيان "بالتأكيد على إحتفاظ الوزارة بحقها القانوني والقضائي للرد على المُدعين ومروجي الشائعات داعيا اولياء الامور وابناء شعبنا الى دعم العملية الامتحانية التي تمثل ركناً أساسياً وسانداً في نهضة العراق".