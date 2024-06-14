الانواء الجوية تصدر تحذيراً من "مؤشر خطر" للعراقيين

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، "نود ان ننوه احبتنا المواطنين الكرام بتقليل الخروج وقت الظهيرة قدر الامكان وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لان مؤشر الأشعة فوق البنفسجية UV مرتفع جدا".وأضاف البيان، "يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الحد الأقصى خلال فترة الظهيرة مما يسبب حدوث تلف في الجلد والعين".