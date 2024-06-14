بلدية سامراء تهيئ اخطر متنزه لافتتاحه أمام العائلات خلال العيد

وبحسب مصدر محلي، قال لـ السومرية نيوز، إن "بلدية سامراء قامت بتهيئة متنزهاً لافتتاحه أمام العائلات في عيد الاضحى، وهو يقع تحت اسلاك الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية".وأضاف المصدر، أن "هذا المتنزه انشئ في عام 2013 ليكون منطقة خضراء وحتى لا يستغل من قبل البعض وتحويله إلى عشوائيات".وتفتقر مدينة سامراء لاي متنفس للعائلات في الأعياد والمناسبات ويتساءل الأهالي عن المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف للمدينة دون أن يروا أي جهد على أرض الواقع.ويدفع ذلك الواقع أهالي المدينة إلى السفر نحو إقليم كردستان أو إلى العاصمة بغداد؛ لقضاء أيام الأعياد والمناسبات.