قائمة شاملة.. زحامات مسائية تشل طرقات في بغداد

تنشر السومرية نيوز، قائمة بالطرق المزدحمة في العاصمة بغداد لمساء اليوم الجمعة 14 حزيران 2024.



شارع وجسر الربيعي مزدحم

خدمي زيونة مزدحم

شارع فلسطين مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

تقاطع الرواد مزدحم

شارع ابو جعفر المنصور مزدحم

شارع 14 رمضان مزدحم

شوارع الحارثية مزدحمة

السيدية باتجاه جسر الجادرية مزدحمة

شارع الجامعة باتجاه فلكة الطابقين مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

مقتربات ساحة النسور مزدحم من جميع الاتجاهات

جسر الأمانة مزدحمشارع وجسر الربيعي مزدحمخدمي زيونة مزدحمشارع فلسطين مزدحمتقاطع براثا مزدحمتقاطع الرواد مزدحمشارع ابو جعفر المنصور مزدحمشارع 14 رمضان مزدحمشوارع الحارثية مزدحمةالسيدية باتجاه جسر الجادرية مزدحمةشارع الجامعة باتجاه فلكة الطابقين مزدحمجسر الطابقين مزدحممقتربات ساحة النسور مزدحم من جميع الاتجاهات