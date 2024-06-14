ابتلعها بالخطأ.. استخراج "فرشاة أسنان" من معدة شاب ثلاثيني في بغداد

وذكر بيان لإدارة المستشفى، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً طبياً في مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة الطب أجرى عملية ناظورية لاستخراج جسم غريب (فرشاة أسنان) من داخل معدة مريض يبلغ من العمر 30 عاماً تم ابتلاعها عن طريق الخطأ".وأشار البيان، إلى أن "عملية استخراج الجسم الغريب تمت بواسطة الناظور ودون تداخل جراحي ودون تخدير أيضا، وتكللت بالنجاح".