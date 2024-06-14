إخماد حريق داخل حدود مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإخماد حريق اندلع بمطعم الاستراحة داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع بمطعم الاستراحة داخل حدود مطار بغداد الدولي".



وأكد المصدر، أن "الحادث لم يوقع إصابات بشرية".

