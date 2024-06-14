الديوانية.. حادث سير يخطف حياة أحد أبرز متظاهري تشرين

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "الشاب مرتضى نعيم البالغ من العمر 24 عاماً تعرض لحادث سير بعد انقلاب دراجته النارية واصطدامها بسيارة حمل، ما أدى إلى وفاته، وذلك قرب منزله في منطقة الحي العسكري، بمحافظة الديوانية".وبحسب المصدر، فإن نعيم يعد من أبرز الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تشرين عام 2019.