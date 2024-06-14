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حادث حريق "كبير" في سوق بالعاصمة بغداد

محليات

2024-06-14 | 16:57 2024-06-14T16:57:07+00:00
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حادث حريق "كبير" في سوق بالعاصمة بغداد

7,458 مشاهدة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق في سوق حي العامل ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تتوجه لاخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية والبسطات ضمن سوق حي العامل".

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.
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حريق

حي العامل

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